Temperature u 13h: U pet gradova izmereno 38 stepeni

Najtopliji gradovi u Srbiji u 13h su Palić, Sombor, Novi Sad, Kikinda i Beograd, gde je izmereno 38 stepeni, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Stepen manje, prema podacima RHMZ, izmeren je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu i Ćupriji. U 13h je u Valjevu, Kragujevcu i Nišu izmereno 36 stepeni. Prema najavama RHMZ, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 °C. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa