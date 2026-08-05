Održana javna rasprava o izmenama ZOSOV-a

Danas, 5. avgusta 2026. godine, održana je javna rasprava o planiranim izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Rasprava je trajala skoro punih 5 sati. Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Ministarstva prosvete, među kojima su bili ministar, državni sekretari, pomoćnici ministra zaduženi za osnovno i srednje obrazovanje, kao i predstavnici drugih nadležnih sektora Ministarstva. Unija je od samog početka zahtevala da se izmene jednog od najvažnijih sistemskih zakona u oblasti obrazovanja ne sprovode bez učešća javnosti. Naš stav je bio jasan: izmene ZOSOV-a ne smeju