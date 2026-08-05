Da li je Ormuz otvoren ili ne

Politika pre 2 sata
Da li je Ormuz otvoren ili ne

Ormuski moreuz otvoren za sva komercijalna plovila–tvrdi CENTKOM

TEHERAN/VAŠINGTON – Južne pomorske rute kroz Ormuski moreuz ostaju slobodno i otvorene za sva komercijalna plovila koja tuda prolaze, saopšteno je danas iz Američke centralne komande (CENTKOM). „U poslednjih tri meseca, američke snage pomogle su više od 1.000 plovila da uspešno prođu kroz moreuz uprkos iranskoj agresiji, i prolasci su nastavljeni i danas”, navodi se u saooptenju CENTKOM-a, prenosi Tanjug. U odvojenom saopštenju, CENTKOM navodi da su preusmerile 45
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