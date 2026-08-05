„Marakana? Jedan od najtežih stadiona u Evropi“

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Janković
„Marakana? Jedan od najtežih stadiona u Evropi“

Fudbaleri Hapoel Ber Ševe imaće gol prednosti kada narednog utorka, malo pre 20 časova, budu krenuli niz tunel podno severne tribine stadiona "Rajko Mitić".

Da li će to biti dovoljno i kada se kasnije iste večeri budu vraćali istim putem ka svlačionicama, ostaje da vidimo, ali… ako pitate trenera izraelskog šampiona Rana Kozuha – biće to veliki izazov za njegove igrače. „Marakana je jedan od najtežih stadiona u Evropi“, rekao je Kozuh sinoć u Sombahtelju u kojem je njegov sastav savladao Crvenu zvezdu rezultatom 1:0 u prvoj utakmici treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona. „Ipak, učinićemo sve da prođemo dalje“,
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