„Marakana? Jedan od najtežih stadiona u Evropi“
Sport klub pre 1 sat | Autor: Nikola Janković
Fudbaleri Hapoel Ber Ševe imaće gol prednosti kada narednog utorka, malo pre 20 časova, budu krenuli niz tunel podno severne tribine stadiona "Rajko Mitić".
Da li će to biti dovoljno i kada se kasnije iste večeri budu vraćali istim putem ka svlačionicama, ostaje da vidimo, ali… ako pitate trenera izraelskog šampiona Rana Kozuha – biće to veliki izazov za njegove igrače. „Marakana je jedan od najtežih stadiona u Evropi“, rekao je Kozuh sinoć u Sombahtelju u kojem je njegov sastav savladao Crvenu zvezdu rezultatom 1:0 u prvoj utakmici treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona. „Ipak, učinićemo sve da prođemo dalje“,