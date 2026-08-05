Povukao se Karlos Alkaraz

Španski teniser i jedan od najboljih igrača današnjice - Karlos Alkaraz i dalje se ne vraća na teniski teren.

Ovoga puta se mladić povukao i sa Mastersa u Sinsinatiju, što je potvrdio i sam turnir preko javnih glasila. Karlos Alkaraz se povredio još tokom turnira u Barseloni u aprilu, a onda je usledila i ovako duga pauza zbog povrede zgloba. Jednostavno, morao je Karlos Alkaraz da pokuša da es vrati, ali je odlučio da pauzira dok ne bude u potpunosti spreman. Alkaraz je odlično startovao godinu, pošto je osvojio Australijan open, ali ga je zatekla ova povreda u aprilu.