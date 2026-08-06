Čuvena šampionka završila karijeru!

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Čuvena šampionka završila karijeru!

Švajcarska skijašica Lara Gut-Behrami saopštila je da je završila karijeru, preneo je danas francuski Ekip.

Švajcarska skijašica je u novembru 2025. godine zadobila tešku povredu kolena zbog čega je propustila veći deo prošle sezone i Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini. Gut-Behrami (35) je svoju odluku o povlačenju iz skijanja saopštila u video poruci, koja je danas emitovana na švajcarskom kanalu RSI. - Imala sam čast i sreću da imam vrlo dugu i intenzivnu karijeru, da kroz skijanje ostvarim svoje snove i želje i da to putovanje podelim sa izuzetnim ljudima.
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