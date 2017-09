Uživo: Srbija – Belorusija 25:19, 20:11

Srpske odbojkašice igraju četvrtfinale prvenstva Evrope

DRUGI SET Sa dva vezana poena Tijane Bošković (jedan iz bloka) i as servisom Bojane Živković Srbija dolazi do plus tri na početku trećeg seta - 5:2. Pripretile su malo Beloruskinje, osvojile dva vezana poena i prišle na 5:4, ali već do prvog tehničkog tajm auta