Srbija pobedom u Beču može da overi plasman na Svetsko prvenstvo

Dok se "orlovi" spremaju za meč iz kog bi, ako pobede, izašli kao učesnici narednog Mundijala, u taboru rivala situacija je potpuno drugačija. Selektor Austrije Marsel Koler se oprašta od klupe reprezentacije, meč sa Srbijom (petak 20.45) biće mu poslednji pred domaćim navijačima. Ipak, atmosfera u toj selekciji nije dobra, a odnosi na relaciji Savez - igrači su sve zategnutiji.

- Marko Arnautović se oporavio od prehlade i igraće. Ima mnogo igrača koji žele da se dokažu, i još nisam odlučio ko će igrati. Stadion će biti pun, a to me raduje pred moj oproštaj. Neće nam to smetati. Igraćemo našu igru,