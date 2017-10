Oštra poruka Ukrajine vladi Srbije: Evo zašto objavljujemo imena 300 Srba u Putinovoj paravojsci

Ukrajinska bezbednosna služba (SBU) je objavila prve podatke o Srbima u Vagneru, ruskoj plaćeničkoj vojsci koja ratuje u Donbasu, ekskluzivno saznaje "Blic" iz ambasade Ukrajine u Srbiji.

Objavljene su informacije o šestorici Srba, a kako je saopšteno to je samo početak. To su A.M. (25), rodom iz Valjeva, D.M. (49) iz Šapca, D.L. (38) iz Tuzle (BiH), Z.P. (26) iz Valjeva, N.S. (44) iz Doboja (BiH) i D.S. (37)