Izetbegović o svojoj izjavi: Šta je amanet nego briga?

Član Glavnog odbora SDS i ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić komentarisao je danas izjavu Bakira Izetbegovića da je njegov otac Alija ostavio BiH u amanet Redžepu Erdoganu.

- To što je njegov babo ostavio u amanet, neka ogradi i odmah prepiše Erdoganu. Ni korak više u BiH ni on ni njegov babo ne mogu nikome ostavljati u amanet. To ne odgovara ni Bošnjacima, a Srbima neću ni da komentarišem -