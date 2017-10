Mihajlović: Pustite žene da rađaju kada one to žele

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je danas da je iznenađena polemikama u javnosti o tome da žene moraju da rađaju da bi obnovile srpstvo i istakla da ih na to ne treba prisiljavati, jer one vode računa o svojoj porodici i državi.

"Pustite žene da rađaju kada one to žele i nemojte ih prisiljavati na to. One vode računa i o svojoj porodici i o svojoj državi", rekla je Mihajlovićeva, koja je i potprepdsednica vlade, novinarima uoči početka samita o