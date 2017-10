Dačić: Mnogo gledali "Rat svetova"

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odbacio je ocenu američkog diplomate Brajana Hojta Jija da Srbija sedi na dve stolice.

On je naveo da Srbiju interesuju samo njeni interesi. Dačić je novinarima u Beogradu rekao da će Srbija nastaviti da radi u skladu sa svojim državnim i nacionalnim interesima bez obzira na to šta govore sa strane. On je rekao