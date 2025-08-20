Vučić: U nedelju prezentacija, od 1. septembra primena. "Čudesne mere"

B92 pre 6 sati
Vučić: U nedelju prezentacija, od 1. septembra primena. "Čudesne mere"

Predsednik Srbije aleksandar Vučić rekao je da idemo na jedan, kako bi rekao Tramp, "mnogo lep i dobar zakon", govoreći i ekonomskim merama koje će predstaviti za vikend.

Naime, predsednik Srbije najavio je danas da će u nedelju, 24. avgusta, biti predstavljene nove mere za pomoć građanima i da će njihova primena početi od 1. septembra. "Spremite se za nedelju, biće top mere. Sada ću vam navesti samo neki primer. U nedelju pratite, imaću prezentaciju mera. To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše ljude, za sve naše građane. I to već od 1. septembra kreće primena. Od cena, do svega drugog, to ćete da vidite", rekao je
