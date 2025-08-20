Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, njihova primena počinje 1. septembra

Morava info pre 33 minuta  |  Tanjug
Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, njihova primena počinje 1. septembra
Predsednik Srbije izjavio je tokom posete prostorijama SNS na Paliluli da će u nedelju biti predstavljene nove mere za pomoć građanima i najavio da od 1. septembra početi njihova primena. Predsednik je pozvao građane da u nedelju isprate mere koje će predstaviti. On je istakao da će i kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite za ljude koji nisu bogati biti neuporedivo prihvatljivije i da će moći neuporedivo lakše da se dobiju. Izvor: Tanjug
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Vučić: Današnja okupljanja u 50 mesta u Srbiji su protiv blokada, ne blokadera

Vučić: Današnja okupljanja u 50 mesta u Srbiji su protiv blokada, ne blokadera

RTV pre 8 minuta
Vučićeve mere počinju prvog septembra

Vučićeve mere počinju prvog septembra

Vesti online pre 28 minuta
"Ne vidim na blizinu" Vučić iz SNS na Paliluli: Doneo rakiju, prisetio se povrede, citirao Trampa...

"Ne vidim na blizinu" Vučić iz SNS na Paliluli: Doneo rakiju, prisetio se povrede, citirao Trampa...

Pravda pre 28 minuta
Vučić: U nedelju prezentacija, od 1. septembra primena. "Čudesne mere"

Vučić: U nedelju prezentacija, od 1. septembra primena. "Čudesne mere"

B92 pre 43 minuta
Vučić: Uskoro promene koje se tiču državnih organa, promenićemo taktiku u ponašanju

Vučić: Uskoro promene koje se tiču državnih organa, promenićemo taktiku u ponašanju

NIN pre 1 sat
Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, primena od 1. septembra

Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, primena od 1. septembra

RTS pre 1 sat
Vučić u prostorijama SNS na Paliluli najavio „kraj bajke“

Vučić u prostorijama SNS na Paliluli najavio „kraj bajke“

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiTanjugSNSPredsednik Srbijekamatne stope

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Današnja okupljanja u 50 mesta u Srbiji su protiv blokada, ne blokadera

Vučić: Današnja okupljanja u 50 mesta u Srbiji su protiv blokada, ne blokadera

RTV pre 8 minuta
PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

Nova ekonomija pre 23 minuta
Rumunija dodaje veliku bateriju na HE Đerdap 2, Srbija razmatra drugačije rešenje

Rumunija dodaje veliku bateriju na HE Đerdap 2, Srbija razmatra drugačije rešenje

Nova ekonomija pre 13 minuta
U Istri se više ne prodaju kuće, već čitava sela

U Istri se više ne prodaju kuće, već čitava sela

Kamatica pre 38 minuta
Zbog sankcija obustavljena isplata ruskih penzija korisnicima u Srbiji pre skoro godinu dana

Zbog sankcija obustavljena isplata ruskih penzija korisnicima u Srbiji pre skoro godinu dana

Danas pre 8 minuta