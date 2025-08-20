Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, njihova primena počinje 1. septembra

Predsednik Srbije izjavio je tokom posete prostorijama SNS na Paliluli da će u nedelju biti predstavljene nove mere za pomoć građanima i najavio da od 1. septembra početi njihova primena. Predsednik je pozvao građane da u nedelju isprate mere koje će predstaviti. On je istakao da će i kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite za ljude koji nisu bogati biti neuporedivo prihvatljivije i da će moći neuporedivo lakše da se dobiju. Izvor: Tanjug