"Ne vidim na blizinu" Vučić iz SNS na Paliluli: Doneo rakiju, prisetio se povrede, citirao Trampa...

Pravda pre 3 sata  |  Direktno.rs
"Ne vidim na blizinu" Vučić iz SNS na Paliluli: Doneo rakiju, prisetio se povrede, citirao Trampa...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u prostorije SNS na Paliluli danas i obratio se odatle javnosti.

- Srećan sam što sam doneo rakiju. Vidim nema stakla, na blizinu ne vidim. Posekao sam se, dobro je što ste sve očistili. U nedelju pratite imaćemo prezentaciju mera. To su možda i najbolje mere za običan narod - rekao je Vučić. Kaže da od 1. septembra kreće primena. - Krediti, kamatne stope na kredite za ljude koji nisu bogati će biti neuporedivo prihvatljiviji. Pobrinuli sm ose za dodatnu podršku za najsiromašnije građane, za penzinoere. Baš sam zadovoljan, tri
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Vučić otkrio dan kada predstavlja nove ekonomske mere: Primena od 1. septembra

Vučić otkrio dan kada predstavlja nove ekonomske mere: Primena od 1. septembra

Blic pre 11 minuta
Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, primena od 1. septembra

Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, primena od 1. septembra

RTS pre 2 sata
Vučić: Današnja okupljanja u 50 mesta u Srbiji su protiv blokada, ne blokadera

Vučić: Današnja okupljanja u 50 mesta u Srbiji su protiv blokada, ne blokadera

RTV pre 3 sata
Vučićeve mere počinju prvog septembra

Vučićeve mere počinju prvog septembra

Vesti online pre 3 sata
Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, njihova primena počinje 1. septembra

Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, njihova primena počinje 1. septembra

Morava info pre 3 sata
Vučić: U nedelju prezentacija, od 1. septembra primena. "Čudesne mere"

Vučić: U nedelju prezentacija, od 1. septembra primena. "Čudesne mere"

B92 pre 3 sata
Vučić: Uskoro promene koje se tiču državnih organa, promenićemo taktiku u ponašanju

Vučić: Uskoro promene koje se tiču državnih organa, promenićemo taktiku u ponašanju

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKreditiSNSPredsednik Srbijekamatne stope

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić otkrio dan kada predstavlja nove ekonomske mere: Primena od 1. septembra

Vučić otkrio dan kada predstavlja nove ekonomske mere: Primena od 1. septembra

Blic pre 11 minuta
Zelenski i njegovi telohranitelji! 5 najčudnijih trenutaka sa samita u Beloj kući: "Sačekajte, Vladimir je na vezi"

Zelenski i njegovi telohranitelji! 5 najčudnijih trenutaka sa samita u Beloj kući: "Sačekajte, Vladimir je na vezi"

Blic pre 22 minuta
Ova devojka (31) zaradila je 20.000 evra kupujući akcije tokom carinskog pada tržišta: Evo kako je to uspela, a šta građani…

Ova devojka (31) zaradila je 20.000 evra kupujući akcije tokom carinskog pada tržišta: Evo kako je to uspela, a šta građani Srbije rade

Blic pre 17 minuta
Godišnja stopa inflacije u evrozoni u julu potvrđena na dva odsto

Godišnja stopa inflacije u evrozoni u julu potvrđena na dva odsto

Blic pre 27 minuta
Ekonomisti: Vučićeve mere za pomoć građanima populističke i služe za marketing

Ekonomisti: Vučićeve mere za pomoć građanima populističke i služe za marketing

Morava info pre 26 minuta