Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, primena od 1. septembra

RTS pre 1 sat
Vučić: U nedelju predstavljam mere za pomoć građanima, primena od 1. septembra

Predsednik Srbije izjavio je tokom posete prostorijama SNS na Paliluli da će u nedelju biti predstavljene nove mere za pomoć građanima i najavio da će od 1. septembra početi njihova primena. Kaže i da današnja mirna okupljanja građana u 50 gradova i sela u Srbiji nisu okupljanja protiv blokadera, već protiv blokada.

Predsednik je pozvao građane da u nedelju isprate mere koje će predstaviti. "Spremite se za nedelju, biće top mere. Sada ću vam navesti samo neki primer. U nedelju pratite, imaću prezentaciju mera. To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše ljude, za sve naše građane. I to već od 1. septembra kreće primena. Od cena do svega drugog, to ćete videti", rekao je Vučić. Istakao je da će i kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite za ljude koji nisu
