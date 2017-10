Amerika na drogama: Dnevno umire 175 ljudi

Američki predsednik Donald Tramp proglasio je nacionalnu krizu javnog zdravlja, kako bi se zemlja suočila sa rastućim problemom zavisnosti od opijata, zbog koje je svakog dana tokom prošle godine umiralo 175 ljudi. Tramp je poručio da Amerika "ne sme da dozvoli da se to nastavi".

"Možemo da budemo generacija koja će okončati opijatsku krizu. Mi to možemo", rekao je Tramp okupljenima u Beloj kući. Proud to support @potus today as he declared our nation's opioid crisis a public health