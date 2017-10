Odbojkaši Zvezde posle dva preokreta u Ljigu izborili prvi trijumf u Superligi

Odbojkaši Crvene zvezde su u poslednjem meču 3. kola Superlige savladali u Ljigu ekipu Spartaka sa 2:3, po setovima 24:26, 25:20, 27:25, 22:25, 9:15, ostvarivši tako prvi trijumf u novoj sezoni.

Foto: OK Crvena zvezda / Promo OK Crvena zvezda Na početno vođstvo crveno-belih, do kog su gosti stigli uz pet asova u prvoj deonici, Spartak je odgovorio izuzetnom igrom u naredna dva seta, u kojima je pomoć imao i u vidu