U akciji policija Srbije i Češke uhapšeno pet dilera, zaplenjeno 8,4 kilograma kokaina

BEOGRAD- U zajedničoj akciji Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, Bezbednosno–informativne agencije (BIA) i policije i tužilaštva Češke, u Pragu i Novom Sadu uhapšeno je pet članova organizovane kriminalne grupe zbog osnova sumnje da su trgovali kokainom. Uhapšeni su R. C. (63) iz Novog Sada, državljanin Crne Gore, S. P. (40) i B. C. (39) iz Novog Sada, J. C. (59), državljanin Srbije i Madjarske i B. B. (45), državljanin Srbije i Češke zbog osnova sumnje da su počinili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.(pokirvalice)

