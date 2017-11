Uhapšena organizovana narko grupa

Novi Sad - Organizovana kriminalna grupa, koja se sumnjiči za trgovinu kokainom, uhapšena je u Pragu i Novom Sadu, u međunarodnoj policijskoj akciji. Zbog sumnje da su se udruživali da bi proizvodili i prodavali opojne droge uhapšeni su Novosađani R. C. (63) i B. C. (39, državljanin Crne Gore S. P. (40), J. C. (59) državljanin Srbije i Mađarske i B. B. (45) državljanin Srbije i Češke. Ova organizovana kriminalna grupa je u dužem...