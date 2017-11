Dodik: Bakir je srpski neprijatelj broj jedan

Dodik smatra da je motivacija Izetbegovića da priželjkuje priznanje Kosova - frustracija. U emisiji "Upitnik" na RTS on je naglasio da "Bakir nije Sarajevo". "Ono što znam je da svi bošnjački lideri misle isto - da Kosovo treba priznati, a Bakir govori da je to trebalo učiniti davno, umešao se i u Sandžak, objavio je opšti napad na srpske državne interese. On je srpski neprijatelj broj jedan u BiH", rekao je Dodik. Dodao je da Bošnjacima...