Kurti: Kosovo treba da se ujedini sa Albanijom, jer su ga nasilo odvojile velike sile

"Želeli bismo da imamo pravo da se ujedinjavamo sa Albanijom na demokratski i miran način - znači, ne bismo počeli treći balkanski rat", rekao je Kurti za Dojče vele. Upitan da prokomentariše ideju o podeli Kosova ili razmeni teritorija - sever Kosova za Preševsku dolinu, Kurti je kazao da je to želja Srbija, ali da se on protivi odustajanju od severa Kosova, između ostalog i zbog Trepče, odnosno, kako on kaže, "ekonomskog razvoja, čija...