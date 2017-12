"Na mene neće uticati ni Istok, ni Zapad"

Odluka ko će to biti, kako je rekao, još nije donešena. - U slučaju da se kandidujem, možete biti apsolutno sigurni da na to neće imati ama baš nikakav uticaj bilo čija sugestija, savet ili pritisak, dolazio on sa Istoka ili sa Zapada. Uostalom, nikada i niko ni sa jedne istočne ili zapadne adrese sa mnom nije razgovarao na taj način. Nikada - poručio je Đukanović. Vujanović: Milo Đukanović treba da me zameni kao predsednik Crne Gore...