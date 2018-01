U nedelju sneg

U toku noći novo naoblačenje. Pre podne će duvati slab do umeren severozapadni vetar, posle podne u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura 1°C, maksimalna dnevna 6°C. U nedelju oblačno i hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. Krajem dana i tokom večeri sa severa se očekuje razvedravanje. Maksimalna temperatura od 1 do 4°C. Od ponedeljka do srede suvo i hladno. U nedelju će duvati umeren do jak severozapadni vetar, u ponedeljak...