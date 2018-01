VREMENSKA PROGNOZA: Kraj meseca u plusu

U SRBIJI će U subotu biti pretežno sunčano, osim na severu zemlje i u Timočkoj Krajini. Posle jutarnjeg mraza i temperatura od minus osam na istoku do dva stepena na jugu Banata, najviša dnevna temperatura biće od dva do 12 stepeni. I u nedelju slično vreme, uglavnom suvo, uz povremeno jak vetar na istoku zemlje, i temparature od minus pet do 12 stepeni. PROČITAJTE JOŠ - VREMENSKA PROGNOZA: Stigla topla zima U ponedeljak i utorak malo do...