Vučić: Povećanje plata i penzija od 1. septembra

Vučić je za Pink televiziju rekao da je o povećanju plata i penzija razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić. "Rekao sam u kampanji da će plate i penzije biti povećanje krajem godine, a sada vam kažem, o tome sam jutros razgovarao sa premijerkom Brnabić, a dobijam i podatke iz trezora, povećanje će biti već u maju, junu i važiće od 1. septembra, a ne od 1. januara kao do sada", rekao je Vučić. Dodao je da su to rezultati rada i da je to ono...