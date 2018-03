U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, mestimično s kišom

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od šest do 13 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, posle podne povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 13, a najviša dnevna oko 19 stepeni. Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će tokom celog perioda biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom...