RHMZ: Upozorenje na intenzivno topljenje snega; Sava raste kod Šapca, očekuju se vanredne mere

Republički Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na intenzivno topljenje snega na području Srbije do 12. marta. Kako se navodi, danas i sutra i na visim planinama očekuje se intenzivno otapanje snega. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, tokom dana u skretanju na zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 13 C,...