Trump: Koreja neće izvoditi pokuse dok traju razgovori

"Sjeverna Koreja nije izvela raketni pokus od 28. studenoga 2017. i obećala je da i neće dok traju naši sastanci. Vjerujem da će poštovati obećanje", tweetao je Trump. North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018 Nije u potpunosti jasno na koje sastanke Trump misli i kada će...