Nakon tri decenije uspostavljena direktna avio linija Beograd-Teheran

Nakon skoro tri decenije uspostavljena je direktna avio linija Beograd-Teheran, operater će biti Iran Er, a karte za letove na toj realciji prodate su do juna. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić istakao je tim povodom da je to najbolji pokazatelj kako se Srbija sprema za dolazak iranskih turista. Za to su, kazao je Ljajić, rađena posebna istraživanja o posebnim sklonostima i i interesovanja iranskih turista. Samo...