Danas sa pljuskovima i grmljavinom, sledeće nedelje moguć sneg

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, dok će sledeće nedelje biti osetno hladnije sa padom temperature i do 15 stepeni i snegom u brdsko-planinskim predelima. Prema prognozi RHMZ, u četvrtak će u jutarnjim satima biti promenljivo oblačno, pre podne još ponegde na jugoistoku kratkotrajna kiša, na severu pretezno sunčano. Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša od 14 do 19...