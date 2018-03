Slovenija predala pismo Evropskoj komisiji protiv Hrvatske

On je najavio je da će Komisija pismo pročitati, kao i da će i dalje biti spremna da posreduje, kao što je to činila i ranije u sličnim prilikama. Vinterštajn je ukazao da je to pravni spor između dve države članice i da sada počinje postupak koji je predviđen i članom 259 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, prenosi zagrebački "Večernji list". Prema proceduri, Evropska komisija ima rok od tri meseca za odgovor na predlog Slovenije, a...