Marić: Na rekama u Srbiji situacija nije kritična

"Na teritoriji Republike trenutno nigde nemamo kriznu situaciju. Jedino je na teritoriji Vranja došlo do izlivanja u oranice u nebranjenom delu, ali je i to tokom noći regulisano", rekao je Marić. On je naveo da se posebno prati stanje reke Save kod Šapca gde će, kako je dodao, verovatno tokom današnjeg i sutrašnjeg dana biti sprovedena vanredna odbrana od poplava. "Sve mere su još od drugog marta na snazi, situaciju pratimo po najavi RHMZ-a,...