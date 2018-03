Veselji: Prihvatili bismo Preševo, ali nemamo sta da damo

„Ništa više ne bih voleo nego da se Preševo i Medveđa pridruže Kosovu. Mi ćemo prihvatiti bilateralni sporazum, ako Srbija to prihvati, ali nemamo šta da damo. Otvaranje granica na Balkanu uvek znači rat, to je ono što hoću da kažem i ja sam direktan – ne postoji bilo kakva druga mogućnost promene granica,“ rekao je Veselji u emisiji TV T7. On je kazao da je „Kosovo otvoreno za Preševsku dolinu da postane deo naše zemlje“. Veselji je rekao je...