Drecun: Od Srbije se očekuje da potvrdi da je status Kosova završena priča

Milovan Drecun rekao je gostujući u Dnevniku RTS-a da Srbija treba da nastavi da brani svoje interese uprkos složenoj situaciji. "Zapadne zemlje ne pokazuju spremnost da se dugoročno reši kosovski problem i to ohrabruje Prištinu da nastavi sa neprihvatanjem da realizuje dogovoreno, a to je formiranje ZSO", smatra Drecun. Kaže da Zapad nastoji da privoli Beograd da napravi ustupke. "Ključno bi bilo da im otvorimo vrata u UN a to je za...