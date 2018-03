Božić: Nećemo podneti ostavke zbog grupe od 40 demonstranata

Međutim, Milan Božić (SNS), predsednik opštine, kaže za Danas da on i njegovi saradnici neće podneti ostavke, jer ih na to ne može prisiliti, kako je rekao, „grupa od 30 do 40 demonstranata“. – Taman posla da podnesemo ostavke. Zbog čega? Protesti nisu samo protiv vlasti, nego i protiv napretka Požege. Ako 30 do 40 ljudi uspe da natera vlast da podnese ostavku, onda mi nismo zaslužili da budemo na vlasti. Redovni lokalni izbori su 2020. godine...