Danas malo toplije uz otapanje snega

Popodne se najpre na jugozapadu, a potom i u ostalim krajevima Srbije očekuje naoblačenje, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Jugoistočni vetar biće slab, u košavskom području umeren do jak, a na jugu Banata od popodneva sa olujnim udarima. Najniža temperatura biće od minus četiri do jedan, a najviša od šest do devet stepeni Celzijusa. I u Beogradu će posle jutra uz slab mraz, biti pretežno i malo toplije, uz otapanje...