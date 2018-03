U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom

U nižim predelima centralne i južne Srbije očekuje se otapanje snežnog pokrivača. Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temerpatura biće od minus jedan do četiri, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni. I u Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, sa slabom kišom u prekidima, i uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko tri stepena, a najviša dnevna oko 8 stepeni. Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će u utorak...