"Da na Kosovu ne izgubimo i ono što nam je realno ostalo"

- Da li nam se dopada što je sve uslovljeno normalizacijom odnosa Beograda i Prištine - uopšte nam se ne dopada, da li je to fer - nije, ali to je realnost - kazala je Dragojlović na sastanku Nacionalnog konventa u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji Rešenje kosovskog pitanja - šansa ili pretnja evropskoj perspektivi Srbije. Dok se to ne reši, neće biti prilike da se pažnja usmeri na rešavanja onoga što je potrebno u...