Najmanje 10 ljudi poginulo u urušavanju zgrade u Indiji

Spasioci su tokom noći čekićima i testerama pokušavali da dođu do zatrpanih ljudi i izvukli 10 osoba iz ruševina zgrade u Indoru, gradu u državi Mađa Pradeš, saopštila je policija. Do pet osoba je možda još zarobljeno u ostacima zgrade koja se sinoć urušila, navode zvaničnici. Prema navodima lista Tajms of Indija, zgrada se urušila pošto je u nju udario automobil. Hotel sa 25 soba nalazio se u blizini železničke i autobuske stanice. U Indiji...