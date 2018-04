Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će danas, 3. aprila, do 20 sati biti deo Jevrejske ulice (od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara oslobođenja), Bulevar Mihajla Pupina, Pošta i Nork. Cisterna sa pijaćom vodom će biti postavljena u Jevrejskoj ulici ispred Norka i na uglu ulica Vase Pelagića i Jevrejske. Takođe zbog radova na sanaciji havarije, bez vode će danas do 14 sati biti i celo naselje Čenej. Postoji mogućnost da će u toku...