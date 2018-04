Sutra sunčano i toplo, uveče naoblačenje

Najniža temperatura biće od tri do 12 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar, a uveče postepeno naoblačenje. Najniža temperatura biće 12, a najviša 24 stepena. Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u Srbiji u četvrtak naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i manjim padom temperature. U petak oblačno s kišom i hladnije. U subotu ujutro prestanak padavina...