Vučić: Konstantan napredak odnosa sa Francuskom

Predsednik Vučić je istakao da je za budućnost Srbije veoma značajno to što politički i ekonomski odnosi sa Francuskom beleže konstantan napredak. On je rekao da će se taj napredak odraziti i kroz posetu predsednika Makrona, prvu posetu jednog francuskog predsednika posle bezmalo dve decenije, a koja se očekuje u narednim mesecima. Dvojica sagovornika su ocenila da će to biti prilika za podsećanje na snažno srpsko-francusko savezništvo...