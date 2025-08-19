"Izbeći svaki oblik nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih partija, policijska akcija mora biti srazmerna": Oglasila se delegacija EU u Srbiji o aktuelnoj situaciji u zemlji

Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas fon Bekerat, i predstavnici zemalja Kvinte sastali su se danas sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije Anom Brnabić, na njen zahtev, kako bi razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji i reformama u oblasti izbornog okvira i reforme medija.

Ambasador EU je naglasio potrebu svih strana da poštuju osnovna prava, uključujući i pravo na mirno okupljanje. To podrazumeva i izbegavanje svakog oblika nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih partija kao sredstva političkog protesta. On je osudio sve oblike mržnje i nasilja i pozvao sve strane da smanje tenzije. Dijalog među akterima širom političkog spektra je istaknut kao jedini način za dalje kretanje napred, uz uzdržavanje od
