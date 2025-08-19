Ambasador EU u Srbiji pozvao na izbegavanje nasilja

Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat saopštio je u ponedeljak nakon razgovora sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić da sve strane treba da poštuju osnovna prava, uključujući i pravo na mirno okupljanje, kao i da upotreba policijske sile treba da bude srazmerna. "To podrazumeva i izbegavanje svakog oblika nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih partija kao sredstva političkog protesta", naveo je. Antivladini protesti