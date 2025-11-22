SSP: Dejan Vuk Stanković je privatni Vučićev ministar, zadužen da grli ćacije i ćuti na njihovo nasilje

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je danas da se ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, mada u svom resoru ima milion učenika i nastavnika, ponaša kao da je "Vučićev privatni ministar, zadužen za grljenje i ljubljenje ćacija ispred Skupstine, koji napadaju studente, građane i novinare". "Zato neće ostati upamćen samo po tome što je uskratio plate prosvetnim radnicima, uništavao škole koje postoje vek i po, već pre svega po tome što je bio jedini čovek na čijoj