Vučić sa Dodikom o regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Republike Srpske

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Vučić sa Dodikom o regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Republike Srpske

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom o regionalnoj stabilnosti i unapređenju saradnje Srbije i Republike Srpske.

Vučić je na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" naveo da je u Predsedništvu imao mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima. "Danas u Predsedništvu Srbije obavljali smo mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima, a sa Miloradom Dodikom još jedanput sam razmotrio ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost i unapređenje saradnje Srbije i Srpske", naveo je Vučić. Dodik: Sa Vučićem o svim važnim političkim i ekonomskim temama, zajedno kad god je važno Predsednik
Aleksandar VučićRepublika SrpskaPredsednik SrbijeMilorad Dodik

