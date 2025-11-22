Rame uz rame: Vučić sa Dodikom o ključnim temama - regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Srpske

Sputnik pre 3 sata
Rame uz rame: Vučić sa Dodikom o ključnim temama - regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Srpske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom o regionalnoj stabilnosti i unapređenju saradnje Srbije i Republike Srpske.

Vučić je na društvenim mrežama naveo da je u Predsedništvu imao mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima. Predsednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom sastanka sa Vučićem. Kako navodi, to je put Srpske i Srbije. „Podržao sam napore koje predsednik Vučić ulaže u cilju iznalaženja za Srbiju najboljeg rešenja za problem NIS-a, kako bi se obezbedila energetska stabilnost Srbije. Verujem da će to rešenje biti ubrzo pronađeno i da će
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Vučić i Dodik sastali se u Beogradu, razgovarali "o regionalnoj stabilnosti"

Vučić i Dodik sastali se u Beogradu, razgovarali "o regionalnoj stabilnosti"

Slobodna Evropa pre 2 sata
Vučić sa Dodikom o regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Republike Srpske

Vučić sa Dodikom o regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Republike Srpske

RTV pre 3 sata
Vučić sa Dodikom o regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Republike Srpske

Vučić sa Dodikom o regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Republike Srpske

RTS pre 3 sata
Dodik: S Vučićem o svim važnim političkim i ekonomskim temama, zajedno kad god je važno

Dodik: S Vučićem o svim važnim političkim i ekonomskim temama, zajedno kad god je važno

Euronews pre 3 sata
Dodik kod Vučića pred izbore u RS: Razgovarano o „ključnim temama za regionalnu stabilnost i saradnju“

Dodik kod Vučića pred izbore u RS: Razgovarano o „ključnim temama za regionalnu stabilnost i saradnju“

Serbian News Media pre 3 sata
Vučić razgovarao u Beogradu sa Dodikom

Vučić razgovarao u Beogradu sa Dodikom

N1 Info pre 4 sati
Vučić i Dodik se sastali u Beogradu, razgovarali o regionalnim pitanjima

Vučić i Dodik se sastali u Beogradu, razgovarali o regionalnim pitanjima

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRepublika SrpskaPredsednik SrbijeMilorad Dodiksrbija

Politika, najnovije vesti »

Ponoš: Aktuelni režim pravi štetu na dnevnom nivou

Ponoš: Aktuelni režim pravi štetu na dnevnom nivou

Danas pre 8 minuta
Šta bi značilo probno članstvo Srbije u EU: Brisel ne želi trojanskog konja Rusije

Šta bi značilo probno članstvo Srbije u EU: Brisel ne želi trojanskog konja Rusije

Danas pre 53 minuta
Đilas o NIS-u: Imamo pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora

Đilas o NIS-u: Imamo pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora

N1 Info pre 57 minuta
Drecun o suđenju OVK teroristima: Dokazi dovoljno jaki, ali...

Drecun o suđenju OVK teroristima: Dokazi dovoljno jaki, ali...

Pravda pre 22 minuta
„Srbija ima pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora“: Dragan Đilas o prodaji NIS-a

„Srbija ima pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora“: Dragan Đilas o prodaji NIS-a

Nova pre 42 minuta