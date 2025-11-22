Dodik: S Vučićem o svim važnim političkim i ekonomskim temama, zajedno kad god je važno

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da je u Beogradu održao sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tokom kojeg su razmotrena "sva politička i ekonomska pitanja od značaja za Srbiju, Republiku Srpsku i region". "Danas još jednom - rame uz rame.

Aleksandar Vučić i ja nastavljamo da čuvamo ono što je najvažnije: jedinstvo srpskog naroda, stabilnost i zajedničku snagu Republike Srpske i Srbije. Kad god je važno, delujemo zajedno", naveo je Dodik na mreži X. On je istakao da je podržao napore koje, prema njegovim rečima, Vučić ulaže u pronalaženje najboljeg rešenja za problem poslovanja NIS-a, kako bi se obezbedila energetska stabilnost Srbije. "Verujem da će to rešenje biti ubrzo pronađeno i da će rafinerije