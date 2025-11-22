Vučić i Dodik se sastali u Beogradu, razgovarali o regionalnim pitanjima

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Miloradom Dodikom, objavio je on na svom Instagram profilu.

"Danas u predsedništvu Srbije obavljali smo mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima, a sa Miloradom Dodikom još jedanput sam razmotrio ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost i unapređenje saradnje Srbije i Srpske", napisao je Vučić.

Nije dao druge detalje o razgovoru.

U Republici Srpskoj (RS) sutra će održavaju prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske (RS), a izborna tišina je počela jutros u 7.00 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 19.00 časova.

CIK BiH je prevremene izbore za predsednika RS raspisala nakon što je prethodno oduzela mandat dotadašnjem predsedniku ovog bh. entiteta Miloradu Dodiku, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

(Beta, 22.11.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeMilorad Dodik

